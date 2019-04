Gli zingarelli del camposanto vanno in bicicletta tra le tombe

Bimbi rom che corrono in bicicletta tra i vialetti del cimitero, facendo lo slalom tra le lapidi. O che giocano indisturbati a pallamuro, con la palla che finisce oltre la recinzione rischiando di colpire le persone. Accade a Moncalieri dove, forse invogliati dai primi tepori primaverili, i figli di una famiglia rom attualmente ospitata nella ex casetta del custode, hanno trasformato i vialetti del camposanto nel loro terreno di gioco. Certo non un luogo adatto, nonostante gli innocenti divertimenti che hanno sollevato più di una voce di protesta tra quei cittadini che il cimitero lo frequentano per pregare e andare a trovare i propri cari. A sollevare il polverone è stato un post sui social network, con tanto di fotografie che immortalavano i piccoli in azione. E le scene si sarebbero ripetute più volte, anche durante le funzioni religiose. A dire il vero, la famigliola rom occupa a buon diritto la casetta del camposanto, essendo uno dei nuclei familiari a cui il Comune ha trovato una sistemazione in emergenza abitativa dopo lo sgombero del campo irregolare di strada Brandina e la chiusura di quello di strada Freyila Mezzi. Il progetto di inclusione sociale prevedeva la sistemazione all’interno di strutture sociosanitarie o alloggi sociali temporanei e l’appartamento del camposanto è uno di questi. A inizio aprile, in occasione della presentazione del Rapporto annuale dell’Associazione 21 Luglio che si occupa di diritti umani e dei bambini, il comune di Moncalieri è stato invitato prima al Senato e poi alla Camera come modello di buona pratica nazionale, per aver chiuso i campi presenti sul territorio (all’appello manca ancora quello del Colombetto) senza creare ulteriori ghetti. Restano però le difficoltà e i disagi per i cittadini che, semplicemente, chiedono il rispetto dovuto a un luogo sacro. Il problema, che non ha mancato di sollevare polemiche anche politiche e accuse di paventato razzismo, prontamente respinto, è stato preso a cuore anche dalla Consulta delle Borgate che ha scritto all’amministrazione chiedendo l’applicazione del regolamento del camposanto che vieta a chiunque l’accesso «con veicoli, biciclette e altri mezzi di locomozione che non siano funzionali alle operazioni di manutenzione, tumulazione o estumulazione».