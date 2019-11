Gli zingari cacciati da via Germagnano occupano case Atc

Cinque porte sono andate giù in via Ghedini 19, almeno altre tre in via Carema, via Gallina e alle “Torri” delle Vallette. Tutte case popolari vuote, tutte occupate in pochi giorni dagli zingari che fino alla settimana scorsa abitavano nelle casette in muratura di via Germagnano e ora passeggiano nei cortili delle palazzine di edilizia residenziale pubblica della periferia nord. Il loro campo, l’unico regolare nell’area attorno alla sede dell’Amiat, è uno di quelli che il Comune ha deciso di “superare”. E la promessa di farlo entro la fine di quest’anno verrà mantenuta, visto che da giovedì scorso le ruspe sono al lavoro e andranno avanti finché tutte le villette costate oltre due milioni e mezzo di euro, verranno rase al suolo. Così, le famiglie che non sono rientrate nei progetti di accompagnamento con un supporto dei servizi sociali, stanno seguendo l’esempio di chi prima di loro venne cacciato da altri insediamenti. Con una differenza: anziché creare una nuova baraccopoli come accadde dopo lo sgombero del Lungo Stura Lazio, gli esuli di via Germagnano stanno conquistando a colpi di palanchino le palazzine dell’Agenzia territoriale per la casa.

