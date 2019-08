Gli zingari in costume da bagno per rubare di più al supermarket

È estate e nell’indossare un costume da bagno non c’è proprio nulla di strano. Decisamente più singolare però è se lo si mette non per andare in spiaggia ma al supermercato. E ancora più curioso è se si tratta di un costume da donna intero infilato sul robusto corpo di un uomo.

Nessun carnevale fuori stagione. L’idea di indossare costumi da donna sotto i vestiti è infatti stata utilizzata da tre nomadi residenti nel campo di via Germagnano che mercoledì pomeriggio hanno pensato di fare una “trasferta” fino a Chieri. L’obiettivo era il reparto alimentari di un supermercato, ovviamente non per fare la spesa a buon prezzo ma per saccheggiarlo senza pagare. In estate però non si possono indossare giacconi e cappotti, sotto i quali celare la refurtiva, senza dare nell’occhio e così i tre ladri hanno pensato di rimediare con un costume da bagno intero, indossato sotto una camicia, dentro il quale nascondere prosciutti, salami, dolci e quant’altro.

La corporatura “robusta”, nell’idea dei nomadi, sarebbe bastata a celare la refurtiva – merce per 350 euro circa – senza insospettire nessuno. Invece non è andata così, perché le guardie private si sono accorte di quanto stava avvenendo tra le corsie del punto vendita e sono intervenute. Uno dei nomadi è stato fermato subito, mentre gli altri due hanno cercato di fuggire con l’auto che avevano lasciato parcheggiata all’esterno ma il tentativo è stato sventato dalle stesse guardie. Sulla vettura è stata trovata altra merce che dai primi accertamenti pare sia stata rubata in un altro supermercato di Santena.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri che hanno preso in consegna i tre nomadi, un adulto e due minorenni. I militari ora attendono la querela di parte per procedere con la denuncia.