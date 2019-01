Globe Soccer Awards, Paratici miglior direttore sportivo del 2018. Di CR7 il gol più bello

Fabio Paratici miglior direttore sportivo del 2018. E la rovesciata di Cristiano Ronaldo alla sua Juve premiato come miglior gol dell’anno. Ai Globe Soccer Awards di Dubai, giunti alla decima edizione, si parla bianconero.

“Ricevere questo riconoscimento è un onore – ha commentato Paratici, premiato per aver chiuso l’affare del secolo portando CR7 a Torino -. Ringrazio il mio club e lo staff, la Juve è una grande società e io do sempre il massimo”. Il responsabile dell’area sportiva bianconera conclude così: “La Juve sta vivendo un gran momento, abbiamo vinto tanto e ora abbiamo una squadra ancora più competitiva con Ronaldo”.

A votarlo campioni del presente e del passato, allenatori e grandi firme del giornalismo mondiale. I tifosi hanno invece scelto la prodezza di Ronaldo nella scorsa edizione della Champions League (tutto lo stadio lo applaudì benché giocasse nel Real Madrid) come gol dell’anno. “Ho segnato quasi 700 reti, ma credo che quello sia il più bello – ha detto il fenomeno portoghese -. Io amo le sfide e ora voglio vincere il più possibile con la Juventus“.

🇮🇹 Fabio Paratici presented with ⁣✨Best Sporting Director Of The Year✨ Award by DP World CEO, Abdulla Bin Dmithan 🏆⁣⁣⁣⁣

