GOLF. Impresa di Molinari: il torinese trionfa al BMW PGA Championship

Francesco Molinari nel mito del golf italiano. L’azzurro si aggiudica il BMW PGA Championship, disputato sul percorso del Wentworth Club (par 72), a Virginia Water in Inghilterra, e conquista il quinto titolo in carriera sull’European Tour eguagliando i successi di Costantino Rocca. Dopo il 2/o posto rimediato lo scorso anno il golfista torinese si prende la rivincita e trionfa in Inghilterra nel torneo che da molti viene considerato come il quinto major della disciplina.

BATTUTI MCILROY E NOREN

A Virginia Water, Molinari si è imposto con 271 (70 67 66 68, -17) colpi, due di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy (2/o a -15) e tre sullo svedese Alex Noren (campione uscente) e sul danese Lucas Bjerregaard (entrambi 3/i a -14).