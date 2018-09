GOLF. Ryder Cup 2018: un super Molinari regala il trofeo all’Europa. Usa battuti

Ryder Cup: un super Molinari regala il trofeo all’Europa. Il golfista torinese ha arpionato i punti decisivi che hanno consentito alla selezione del Vecchio Continente di superare 17-9 gli Stati Uniti, campioni in carica, sul green di Parigi. L’azzurro ha superato 4-2 l’americano Phil Mickelson regalando così la 42/a edizione della Ryder Cup al team europeo.

IL RECORD DI MOLINARI

Per Francesco “Chicco” Molinari, l’edizione 2018 della Ryder Cup di Golf gli regala un primato invidiabile: è lui, infatti, il primo golfista europeo nella storia ad essersi aggiudicate tutte e cinque le sue partite in una edizione della manifestazione. Molinari ha infatti vinto tutte le sfide con Tiger Woods, non ha perso un match e ha segnato il punto decisivo per la vittoria dell’Europa.

“CERCO DI FARE LE COSE BENE”

“Cerco di fare le cose bene e di essere professionale” ha detto, a caldo, il golfista torinese dopo aver a lungo festeggiato abbracciato ai compagni di squadra. “Tommy (Fleetwood, ndr) è fortissimo e siamo andati benissimo in coppia. E’ stata una settimana lunga e intensa ma questo è il team più forte in cui abbia mai giocato” ha aggiunto.

MOLINARI “TERMINA” IL LAVORO

In precedenza, la vittoria per 2 punti di Ian Poulter contro Dustin Johnson aveva mandato i padroni di casa di Thomas Bjorn a 14 punti garantiti con Henrik Stenson avanti di 5 su Bubba Watson a cinque buche dal termine, prima che Molinari terminasse il lavoro contro Mickelson.