Cocaina, codeina o anfetamina? No: ormai il business migliore si fa con...l'Amuchina

Cocaina? Codeina? Anfetamina? No: Amuchina. Ai tempi del Coronavirus, il business migliore lo si fa proprio con la preziosa – e praticamente introvabile – boccettina disinfettante.

Lo sanno bene quelli di Gomorra, che si sono subito adeguati ai tempi che cambiano. Ecco il geniale video dei The Cerebros per sorridere un po’ della situazione, anche in piena emergenza sanitaria.