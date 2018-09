Governo, Appendino invoca il reddito di cittadinanza: “Manovra urgente per il Paese”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un articolo apparso sul suo blog ha raccolto le sue riflessioni in seguito alla partecipazione ad un incontro sul “futuro del lavoro industriale” tenutosi nel capoluogo piemontese durante la festa della Fiom. “Siamo all’alba di una rivoluzione copernicana nel modo di intendere la produzione, il lavoro, i rapporti produttivi e, di conseguenza, di tutta la società”. Per Appendino occorre “individuare un modo per gestire questo cambiamento”, sostenendo sia necessario lavorare sulla relazione tra lo sviluppo tecnologico e il divario sempre più abissale tra ricchezza e povertà.

“POVERTA’ COME CAUSA, NON COME SINTOMO”

Scrive la sindaca: “Io non ho una soluzione in tasca ma mi permetto di dire che probabilmente stiamo guardando nella direzione sbagliata puntando il faro solo verso lo sviluppo tecnologico. Probabilmente l’attenzione va posta altrove. Là dove la flessibilità non è una scelta ma una necessità. Dove il computer è un nemico a priori e non qualcosa di necessariamente subordinato alla volontà umana e dunque al suo servizio. Probabilmente dovremmo ripartire a considerare la povertà come causa, e non come sintomo. Motivo per cui, ribadisco ancora una volta, credo che il reddito di cittadinanza, nella sua natura redistributiva, sia una manovra urgente per questo Paese”