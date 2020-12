Il Governo balla ancora sul Tav. Sì al contratto ma senza M5S

L’accordo di programma c’è e 100 milioni di euro di compensazioni alla Valsusa sono stati sbloccati per la gioia del Pd, ma senza l’approvazione del Movimento 5 Stelle, che ha lasciato la Commissione Trasporti alla Camera prima della firma sul contratto tra Mit, Telt e Ferrovie sulla Torino-Lione. Quello per cui il treno veloce potrebbe partire nel 2032. «Dopo settimane di incontri e audizioni, oggi mancano i presupposti per votare “sì”, per questo abbiamo lasciato l’aula» fanno sapere gli onorevoli “grillini” dal loro Aventino. Peccato che il contratto di programma sia passato grazie ai voti di quello stesso centrodestra che, assieme al Pd, ha fatto in modo che non si perdesse altro tempo su un’opera che già di per sé non si muove alla velocità annunciata, pagando lo scotto del Covid ma ancora delle violenze e delle proteste in Val di Susa.

Insistendo a definire l’opera «fallimentare» il Movimento 5 Stelle conferma la linea dura e intransigente che costò la stabilità dell’esecutivo messo in piedi con la Lega nell’estate del 2019.

