Governo, manifestazione del Pd sotto la Prefettura: “Difendiamo la Costituzione” [IL VIDEO]

Ieri era toccata ai sostenitori del Movimento 5 Stelle manifestare in piazza Castello, a Torino, davanti alla sede della Prefettura (tra loro anche alcuni sostenitori della Lega), scelta come “simbolo” delle istituzioni e presa di mira al grido “vergogna, vergogna” dopo il fallimento delle trattative, ieri sera, per il varo del governo a guida Lega-M5S. Oggi, sempre davanti alla Prefettura, è toccata al Pd manifestare a difesa di quelle stesse istituzioni e della Costituzione. “Bisogna resistere e reagire”, ha sostenuto il segretario metropolitano del Pd di Torino, Mimmo Carretta. “Come Pd siamo pronti alla mobilitazione per difendere le nostre Istituzioni” ha annunciato lanciando un appello a tutte le forze democratiche. In piazza i militanti dem hanno intonato l’inno nazionale “fratelli d’Italia”.