Governo, il Senato vota la fiducia a Conte. La maggioranza semplice con 156 voti

Dopo il passaggio di ieri alla Camera con 321 voti a favore, il Governo “Conte” ha ottenuto la maggioranza anche in Senato.

Si è appena conclusa la votazione a Palazzo Madama e, con 156 sì, 140 no e 16 astenuti (i parlamentari di Italia Viva), è stata votata favorevolmente la fiducia all’esecutivo. Una sola assenza giustificata. Il governo non ottiene la maggioranza assoluta di 161 voti, ma può continuare a governare con la maggioranza semplice. Conte quindi supera la crisi aperta da Matteo Renzi.

Una votazione non del tutto semplice e senza imprevisti: prima del risultato in Senato la situazione si è fatta complicata quando è stato necessario ricorrere all’analisi dei video delle telecamere di Palazzo Madama per verificare che il senatore ex M5S Ciampolillo e il senatore del Psi Nencini avessero annunciato il loro voto prima della chiusura della votazione da parte della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.