Gp Abu Dhabi, Hamilton chiude col botto: vittoria e giro veloce. Verstappen secondo

Vittoria col botto per Lewis Hamilton che si aggiudica l’ultima gara della stagione di Formula 1 sul circuito di Yas Marina, conquistando il Gp di Abu Dhabi. Per il pluricampione del mondo della Mercedes, rimasto in testa fin dalla partenza, anche il punto extra per il giro veloce.

LECLERC PERDE IL DUELLO CON VERSTAPPEN

L’olandese Verstappen, al volante della Red Bull, chiude secondo, aggiudicandosi il “duello” per la classifica finale del mondiale con il ferrarista Leclerc giunto terzo al traguardo.

VETTEL CHIUDE QUINTO, GIALLO BENZINA

Bottas (Merceses), partito ultimo, rimonta ed è quarto negli scarichi del monegasco. L’altra rossa, quella di Vettel, si classifica quinta. Giallo infine sulla benzina dichiarata da Maranello che, a quanto pare, non sarebbe conforme ai controlli pre-gara per la macchina di Leclerc: possibile multa in arrivo per il ferrarista.