GP Giappone, doppietta Mercedes in qualifica: disastro Vettel, è nono

Pioggia, vento e fuori pista: altra gara in salita per le Rosse

Ennesimo disastro per la Ferrari in questo tormentato finale di stagione del campionato di Formula 1. Le residue speranze di Sebastian Vettel di lottare fino all’ultimo per il titolo con Lewis Hamilton potrebbero essere naufragate sotto la pioggia a Suzuka, dove nelle qualifiche del GP del Giappone il tedesco delle Rosse non è riuscito a far meglio del nono tempo.

Qualifiche condizionate da pioggia, vento, da scelte delle gomme sbagliate da parte della scuderia italiana e da clamorosi errori dei piloti, entrambi protagonisti di alcuni “lunghi” in pista. Quarto tempo per Kimi Raikkonen, superato anche dalla Red Bull di Max Verstappen.

Nessuna incertezza, invece, per le due Mercedes che hanno piazzato l’ennesima doppietta in qualifica. Al primo posto Hamilton con un vantaggio minimo ma sufficiente per tenere alle spalle Bottas. Forse a Suzuka, stavolta, non ci sarà neppure bisogno di giochi di scuderia e trucchetti per sancire il trionfo dell’inglese.