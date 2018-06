GP Italia, Rossi in pole col record della pista

Ruggito del Dottore al Mugello: con lui in prima fila Lorenzo e Vinales, sesto tempo per Marquez

Valentino Rossi partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di MotoGP in programma domani al Mugello. Il campione di Tavullia ha centrato la pole numero 55 in carriera stabilendo anche il nuovo record della pista toscana, col tempo di 1’46”208.

Performance straordinaria per il Dottore, che non centrava la pole dal Gran Premio del Giappone a Motegi nel 2016 ma che al Mugello aveva già conquistato la leadership in qualifica in altre sei occasioni.

Assieme a lui in prima fila scatteranno la Ducati di Lorenzo, altro campione ritrovato, e la Yamaha del compagno di scuderia Vinales. Seconda fila per Iannone, Petrucci e Marquez, soltanto sesto in qualifica; in terza fila Dovizioso, Crutchlow e Zarco, con Rins a chiudere la top-ten.