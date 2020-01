GR7 a passo di tango verso l’Ariston

Georgina va a scuola di ballo e tutti sperano in Cristiano Ronaldo in smoking

La “carrambata” è lì, pronta solo per essere servita. Il 5 febbraio prossimo Cristiano Ronaldo compirà 35 anni e la sera dopo, la terza del Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez sarà una delle due spalle femminili (l’altra è la presentatrice albanese Alketa Vejsiu) di Amadeus sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 70. Vuoi che il suo compagno non sia presente nella prima fila della platea ad applaudirla? Vuoi che il buon Amadeus non lo chiami sul palco per fargli gli auguri in diretta, anche se in differita di un giorno? Vuoi che non scatti anche il bacio a favore di fotografi e di rete?

Tutti sfizi che ci toglieremo da qui alla prossima settimana, perché ormai sembra chiaro che dopo mille problemi la trattativa per portare Georgina al Festival sia andata a buon fine. La prova concreta è nelle immagini diffuse in primis da Marco Liorni su Rai 1 sabato scorso e poi da alcuni scatti che sono comparsi nelle ore successive. La Rodriguez, elegantissima nel suo completo carta da zucchero, che si aggirava nei pressi dell’entrata secondaria del Teatro Ariston insieme a Cristiano junior, il figlio più grande del campione (jeans strappati ed evidentissimo pass al collo). Ad accoglierla ha trovato Amadeus, che da qualche giorno è in pianta stabile a Sanremo per definire gli ultimi dettagli. E’ entrata dentro per le prime prove ufficiali e ne è uscita successivamente con in mano un bel mazzo di fiori della Riviera.

Georgina si sta impegnando molto per questa sua prima uscita ufficiale in televisione. Lo dimostrano alcune immagini postate nei giorni scorsi sui social, una serie di Stories su Instagram nelle quali è impegnata in una notissima scuola di ballo torinese (la Sampaoli) mentre perfeziona la sua tecnica di ballo con un maestro. Il mistero su quello che l’aspetta al Festival di Sanremo è totale, così come è grande la curiosità per capire se finalmente la sentiremo parlare in italiano. Resta anche il mistero sulle cifre: la Rai arrivava al massimo a 50mila euro, lei chiedeva 140mila, forse l’accordo è stato trovato a metà strada.

Per Sanremo, in mezzo a mille defezioni, è un bel colpo considerando anche solo i quasi 16 milioni di follower della modella spagnola. Lei ha già deciso di stare in un albergo praticamente attaccato all’Ariston e poco importa che sia “solo” un 3 stelle, perché assicura la massima comodità. Intanto però ne approfitta per rilassarsi: ieri era il suo compleanno, otto giorni prima del compagno e nove anni meno di lui. Un’occasione per fare festa, in attesta di mostrare a tutti cosa sa fare.