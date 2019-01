Tutto ciò che serve per climatizzare la propria casa con la massima qualità e la professionalità del signore Domenico Martino della Gra.Mar.Italia di via Cercenasco 23B a Mirafiori Sud a Torino. Il punto forte di questa attività che garantisce assistenza praticamente continua è: l’installazione ed assistenza tecnica di caldaie e bruciatori, manutenzione di impianti termici, assunzione di responsabilità. E ancora, riqualifica di centrali termiche, sostituzione valvole radiatori e contabilizzazione del calore.

«Il mio lavoro di base è legato molto alle caldaie condominiali, ma opero anche su appartamenti più piccoli, soprattutto per quanto riguarda i climatizzatori»,

spiega Martino. Ma quali sono le cose importanti per quanto riguarda la sicurezza nelle case? «In Piemonte facciamo in modo che le emissioni non debbano superare gli standard e a tutte queste incombenze ci pensiamo noi. Per quanto riguarda la sicurezza si controllano le perdite dei gas e le manutenzioni servono proprio per questo». Come marchio installiamo caldaie della Paradigma, per i condizionatori dipende dalla richiesta della clientela fidelizzata sul territorio attraverso gli ottimi risultati ottenuti nel tempo. «Io non lavoro sotto prezzo – specifica -perché voglio che il mio cliente sia sempre soddisfatto. Infine io lo seguirò in ogni momento successivo all’installazione». L’attività, infine, è interamente abilitata e certificata.

Indirizzo: via Cercenasco 23B, Torino

Telefono: 347.9118866

Orario: 8-12; 14-18 (chiuso sabato e domenica, assistenza continua)