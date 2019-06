Nonostante l’estate entri proprio oggi a regime, niente paura! Siete ancora in tempo per installare i condizionatori a prezzi sempre convenienti e soprattutto delle migliori marche. La qualità, il risparmio, la cortesia sono quelle firmate dalla Gra.Mar.Italia di via Cercenasco 23B a Mirafiori Sud, gestita con competenza dal signor Domenico Martino in grado di regalarvi un’estate indimenticabile nel fresco del vostro salotto. Il punto forte di questa attività è l’installazione ed assistenza di condizionatori, appunto, ma anche di caldaie e bruciatori, e ancora conduzione, manutenzione di impianti termici, assunzione di responsabilità per impianti oltre i 35 kw. L’azienda è certificata Fgas e il personale che opera è patentato per tutti gli interventi che effettua. I condizionatori si possono comprare direttamente alla Gra.Mar.Italia che poi si occupa di installarli, in una settimana circa si è sicuri di avere la casa pronta per affrontare il caldo. Tempi brevi e professionalità, quindi, anche durante l’estate inoltrata. Gli apparecchi vanno dai marchi di alto livello a quelli di medio prezzo. Tra gli altri servizi che offre la Gra.Mar.Italia, la sostituzione caldaie, un’operazione quest’ultima che può avvenire anche durante i mesi estivi.

«Il mio lavoro di base è legato molto alle centrali termiche condominiali, ma opero anche su appartamenti più piccoli, soprattutto per quanto riguarda i climatizzatori».

Indirizzo: Torino, via Cercenasco 23B

Telefono: 347.9118866

Orario: 8-12; 14-18 (chiuso sabato e domenica, assistenza continua)