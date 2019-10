Gracia de Torres, la reginetta di Ciao Darwin

Poteva diventare una campionessa di pallavolo, un destino cinico e baro le ha tarpato le ali con un infortunio che l’ha indotta a stravolgere i suoi programmi. E così Gracia de Torres, dalla Spagna con furore, è diventata una star delle passerelle e della tv.

Dopo essere stata naufraga in un’edizione dell’Isola dei Famosi, nell’ultima stagione ha bucato lo schermo come reginetta di Ciao Darwin. Nei panni (molto succinti, a dire il vero) di ancella di Paolo Bonolis, ha messo in mostra i pezzi migliori del suo repertorio: un lato A e un lato B da urlo.

Difficile non rimanere abbagliati dalla sua bellezza, meglio però mettersi l’animo in pace: la bella Gracia è convolata a giuste nozze pochi mesi fa. Chi è il fortunato? Daniele Sandri, cestista professionista italo-dominicano, recentemente passato a Napoli in A2.