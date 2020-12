Gradite una langue de chat?

Mettiamola sulla conversazione tranquilla. Quelle ciance da tè pomeridiano fra madame. Non si può parlare sempre di cose importanti. Le inezie fan riposare la mente e van giù lisce come i biscotti. L’importanza della bellezza muliebre in Tv, ad esempio. Vedo che, nonostante le femministe trovino offensivo che essa venga pretesa sul lavoro, le belle ragazze in Tv continuano ad esserci. Anche non più tanto ragazze: la Venier, per dire, è sui 70, ma è ancora una bella donna, piacevole a vedersi. Le altre restano nei Tg regionali, come gli speaker con l’erre moscia, ma in genere vallette, meteorine, veline, giornaliste dei talk, sono tutte belle. L’occhio, alla faccia delle Boldrine, vuole la sua parte. Ma anche l’orecchio. E qui siamo all’inezia di cui dicevo in apertura. Ci fu in radio dal 1998 al 2008 una trasmissione nuova e coinvolgente ideata e scritta da un bravo autore come Diego Cugia: “Jack Folla, un Dj nel braccio della morte”. Erano monologhi intervallati da canzoni e recitati da un doppiatore eccellente come Roberto Pedicini. Sentire la sua voce cavernosa e calda e immaginarsi il detenuto 3957 che, fottendosene ormai delle conseguenze, dalla sua cella della morte 2×3 dice tutto con sincerità, era tutt’uno. Il successo fu tale che ora Jack Folla è tornato. Purtroppo ha voluto recitarlo Cugia stesso. Va in onda alle 20,30 su Radio 1, ed è una pena. Non per i testi, sempre belli, ma per la voce di Cugia, che sembra un mago Otelma con l’erre gutturale. Sentire l’eroe duro, il condannato a morte che bela “Fga tghenta gioghni saligò sulla sedia elettghica” fa venire il latte ai gomiti. Dà retta, Diego. Fai tornare Pedicini, che ci guadagni. Ma ecco il tè. Latte o limone?

collino@cronacaqui.it