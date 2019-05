Il Gran Ballo del Risorgimento. L’Unità d’Italia a passi di danza

Era il 17 marzo del 1861 quando Vittorio Emanuele II proclamò l’Unità di Italia e Torino, prima capitale, si immerse in una clima di festa. Fatto di fuochi d’artificio, musica e balli in ogni angolo all’ombra della Mole. Sono passati 158 anni ma la città non dimentica i fasti risorgimentali e, al contrario, è pronta a tornare indietro nel tempo rievocando una delle pagine più affascinanti e importanti del suo passato con il Gran Ballo che andrà in scena al Museo del Risorgimento, appunto, domenica prossima a partire dalle 15. Per il secondo anno il meraviglioso palazzo di piazza Carignano sarà la giusta location dedicata all’evento messo in scena dalla Società di danza torinese alla quale prenderanno parte cento danzatori provenienti dai 40 circoli italiani della Federazione società di danza. Nei loro passi rivivranno valzer, contraddanze e quadriglie su figurazioni dei maestri di danza dell’Ottocento. «La Società di danza torinese è nata nel 2009 in vista dei festeggiamenti che si sarebbero tenuti nel 2011 rivolti ai 150 anni dell’Unità d’Italia – spiega Massimo Roso, insegnante e direttore artistico della Società -. Torino è solo una delle tante scuole presenti in Italia e all’estero, la prima nacque a Bologna nel 1991 dal suo ideatore Fabio Mollica. Qual è il nostro obiettivo? Portare la danza dell’Ottocento nella società attuale perché questi tipi di balli hanno rappresentato in passato e rappresentano tutt’ora momenti di aggregazione e di divertimento sociale. Il Gran Ballo rappresenta un modo di intendere la danza che faccia tesoro dell’esperienza maturata nei secoli passati, ma si arricchisca della progettualità del nostro pensare contemporaneo. Non una fuga nel tempo, un gioco mascherato, ma un’esplorazione delle grandi miniere di conoscenza create da generazioni di maestri di danza». Tanti gli appuntamenti della Società organizzati durante tutto l’anno, ma il Gran Ballo del Risorgimento rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello dell’intero calendario. Si tratta di un evento messo in scena con bellissime riproduzioni di abiti tra crinoline, merletti e acconciature à mode de l’époque per festeggiare il Risorgimento e la nascita d’Italia. Sulle più belle composizioni di Verdi e degli Strauss verranno danzate quadriglie, valzer e danze figurate con bellissime riproduzioni di abiti da ballo ottocenteschi.

Potranno assistere al Gran Ballo tutti i visitatori del Museo muniti di regolare biglietto di ingresso (sono previste le consuete tariffe e riduzioni – gratuito per i possessori delle tessere Abbonamento Musei e altre card). Ulteriori info sul sito www.societadidanzatorinese.it.