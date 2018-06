Gran Bio – Dal caffè Freeland ai centrifugati, sapori da scoprire

C’è chi ripone la massima attenzione in tutto quello che propone e può certificarlo. Come Roberta Scabello che ha portato la sua lunga esperienza come titolare dell’Erboristeria Messeguè anche nel Gran Bio aperto dal settembre 2016 in via Santorre di Santarosa 6. Un negozio con un’impronta precisa, legata al biologico vero, ai prodotti di qualità a chilometro zero garantito, a un’etica del lavoro e del profitto che pochi possono vantare. E la novità è rappresentata dal Bio Bistrot, un’area bar equo solidale all’interno dell’attività nella quale si servono estratti di frutta e verdura, centrifugati, ma anche caffè Freeland da agricoltura biologica. Una scelta che ricalca quella del locale come spiega Roberta Scabello:

«Tutto il negozio è etico, nell’assortimento che arriva per la maggior parte da produttori locali e non passa dal circuito della grande distribuzione, ma anche nell’arredamento realizzato con mobili riciclati o riadattati, Ogni pezzo ha una sua storia, mi piace pensare che i clienti si sentano rilassati e a proprio agio».

E accanto al bar, anche vendita di frutta e verdura, prodotti vegani e vegetariani, pane con farine bio oltre ai prodotti erboristici.

Da oggi per tutti i lettori di CronacaQui Torino, una tazza di caffè e un assaggio di centrifugato gratis, semplicemente presentandosi con il giornale al Gran Bio.

Contatti: 011.19503547