I granata cercano il riscatto in Coppa Italia a Milano. Mazzarri in bilico

Chance per Ola Aina con Rincon in mediana. Dietro il "gallo" Belotti il tecnico toscano dovrebbe dare spazio a Berenguer e Verdi

Dentro o fuori. Contro il Milan, domani sera, in Coppa Italia (quarti di finale), il Toro è alla ricerca di un difficile riscatto, dopo il tremendo 7-0 incassato al “Grande Torino” dal rullo compressore Atalanta. In palio, a San Siro (il match sarà arbitrato da Fabrizio Pasqua), c’è la semifinale contro la Juventus.

PANCHINA A RISCHIO PER MAZZARRI

La panchina di Mazzarri, inutile sottolinearlo, è tremendamente a rischio. In caso di ko contro i rossoneri, per il tecnico toscano, riconfermato ieri da patron Cairo, potrebbe anche arrivare l’esonero.

LONGO L’ALTERNATIVA?

I tifosi, d’altronde, sono da tempo sul piede di guerra. E da settimane invocano un cambio di rotta drastico. Tuttavia il futuro, nel caso in cui Mazzarri dovesse saltare, rimane incerto. Al momento, infatti, l’unica alternativa per la panchina sembra essere il 43enne Moreno Longo, torinese di Grugliasco, allenatore della Primavera granata (con la quale ha vinto lo scudetto di categoria) ed ex calciatore, tra le altre, di Torino, Cagliari e Chievo.

L’OPZIONE BALLARDINI

Ma non si esclude neanche l’opzione Ballardini per mettere al sicuro, il prima possibile la salvezza in campionato. E poi, dall’anno nuovo, provare a rivoluzionare tutto.

COSI’ E’ ANDATA IN CAMPIONATO

Quest’anno il Toro ha già battuto il Milan (allora allenato da Giampaolo). E’ accaduto alla quinta giornata. La formazione di Mazzarri, che allora giocava in casa, si impose per 2-1, in rimonta, con una doppietta di Belotti che replicò al momentaneo vantaggio rossonero.

CHANCEPER OLA AINA

Nel Torino domani sera dovrebbe rivedersi Ola Aina schierato in tandem con Rincon in mediana. In attacco, dietro il “gallo” potrebbero giocare Verdi e Berenguer. In casa Milan, Pioli potrebbe dedidere di far rifiatare Ibrahimovic inserendo Piatek al posto dello svedese.