Granata a lutto, è morto Moschino colonna del Toro negli anni ’60

Il mondo granata è in lutto per la morte di Giovan Battista Moschino, 80 anni, colonna del Toro negli anni Sessanta. Ammontano a 253 le presenza in nove stagioni con la maglia del Torino. “Come regista di centrocampo – lo ricorda il club sul suo sito – fu irrinunciabile punto di riferimento per allenatori e compagni, oltre ad essere affidabile rigorista e professionista esemplare, amatissimo dai tifosi”.

VINSE LA COPPA ITALIA NEL 1968

Con il Toro ha vinto la Coppa Italia nel 1968 ed è stato uno dei protagonisti del terzo posto in campionato e della semifinale di Coppa delle Coppe nel 1965. I funerali di Moschino saranno celebrati lunedì a Vigevano, alle 9.30, nella parrocchia di San Francesco.