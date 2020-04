Il grande cuore di Zaza: 64mila euro per la sua Basilicata

In favore del sistema sanitario e degli ospedali lucani

La raccolta fondi organizzata da Simone Zaza a sostegno del sistema sanitario della sua regione d’origine, la Basilicata, ha fruttato oltre 64mila euro: lo ha reso noto l’ufficio stampa della regione lucana.

La donazione di Zaza, attivata nel bel mezzo dell’emergenza, rientra nell’ambito della campagna “Scacco matto al coronavirus”, che ha raccolto finora più di 750mila euro in favore delle strutture sanitarie della Basilicata.

Da parte sua l’attaccante del Toro ha sottolineato come la decisione di impegnarsi in prima persona sia scaturita dal desiderio “di supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza. Grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa”.