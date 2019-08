Il grande jazz sbarca sui “Due Laghi”

Estate tempo di concerti e grandi appuntamenti dal vivo. Incastonato nel sempre suggestivo scenario dei laghi di Avigliana, dal 23 al 31 agosto, torna il Due Laghi Jazz Festival, ventiseiesima edizione. Come di consueto il clou della manifestazione inserita nel Consorzio Piemonte Jazz, si svolgerà nel “main stage” di piazza Conte Rosso grazie alle esibizioni a ingresso gratuito delle grandi star internazionali. Gli artisti più attesi sono il sassofonista Don Menza newyorkese di Buffalo tra le leggende del jazz contemporaneo che suonerà ad Avigliana giovedì 29 agosto, mentre il giorno successivo, i riflettori saranno puntati sul pianista Johnny O’ Neal. Prima di andare “en plen air”, all’aperto, i jazzisti si esibiranno nei locali con un fitto programma tra concerti e jam session.

Come di consueto per il Due Laghi Jazz Festival, l’apertura sarà “fuori porta”. Il 23 agosto dalle 21,30, a Rubiana, ci sarà un evento molto particolare che avrà come protagonisti strumentisti provenienti da tre continenti. L’indocinese Patrick Artero alla tromba, Philippe Mertel, franco canadese al pianoforte, dall’Inghilterra il contrabbassista Malcolm Potter e, ancora dal Vietnam il batterista Philippe Le Van. A completare questo melting pot sonoro denominato Oversas Quintet, c’è il sax tenore di Fulvio Albano, direttore artistico del festival e padrone di casa. Sabato 24 ancora un fuori porta ma ad Almese in piazza Martiri della Libertà con la big band di Gian Paolo Petrini. Oltre alla musica dal vivo, il Due Laghi Jazz Festival sarà animato da due appuntamenti, il classico workshop di perfezionamento musicale e una mostra fotografica. I docenti del seminario sono più che mai di alto livello, a cominciare dal trombettista Flavio Boltro e dalla vocalist Tiziana Ghiglioni. La mostra fotografica è invece incentrata sui momenti salienti delle precedenti edizioni. Martedì 27 agosto, sempre dalle 21,30 al giardino Delle Rose di Avigliana, gli stessi Flavio Boltro e Tiziana Ghiglioni, accompagnati dal Fabio Giachino Trio, saranno protagonisti del concerto che si ripeterà la serata dopo a Condove in un tributo alla cantante americana Carla Bley. Giovedì 29 agosto dalle 21,30 sarà invece il piano di Johnny O’ Neal con il suo trio ad aprire il “main stage” di piazza Conte Rosso per i grandi concerti gratuiti. Al cinema lo stesso O Neal ha interpretato Ray Charles nel biopic “Ray” dedicato al grande pianista interprete di “Georgia on my mind”. Jazz italiano in primo piano venerdì 30 con il supergruppo Ganmarco-Tessarollo- Tavolazzi-Roche. Chiusura in grande stile sabato 31, quando arriverà Don Menza in un tributo al grande Stan Getz “The Stan Getz Project con Ralph Moore al sax tenore (www.jazzfest.it ).