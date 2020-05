Grande Torino, una lunga maratona televisiva con GRP Televisione

Paolo Pulici, Ciccio Graziani, Marco Ferrante, i Senso Unico, Don Riccardo Robella, il Commendator Beretta, Stefano Venneri, Carlo Testa, Beppe Gandolfo, Fabio Milano, il Direttore di ‘Tuttosport’ Xavier JAcobelli, Domenico Beccaria, Gianpaolo Muliari sono solo alcuni degli ospiti che si collegheranno in diretta lunedì 4 maggio con GRP Televisione per la lunga maratona dedicata al Grande Torino, in occasione del 71.anniversario della tragedia di Superga.

La trasmissione sarà visibile sul canale 13 del digitale per chi vivi in Piemonte (e anche sulla pagina Facebook della televisione) ed andrà in onda in diretta dalle ore 16.30 alle ore 22.30.

La maratona dedicata al Grande Torino sarà condotta da Alessandro Costa, Roberto Monteriso ed Alessandro Muliari e nelle 6 ore di trasmissione saranno proposte le imprese e le immagini storiche degli Invincibili, le interviste, gli aneddoti e i racconti di chi ha conosciuto il Grande Torino.

E poi le scene topiche dei film dedicati al Grande Torino: da Michele Placido che spiega cosa sia il leggendario quarto d’ora granata, alla commovente interpretazione di Giorgio Albertazzi sul prato del Filadelfia “dove il tempo entra e si toglie il cappello”.

Ma anche il racconto delle famiglia dei superstiti: dalle testimonianze di Susanna Egri e Bill Lievesley, a Carla Maroso che spiega come il presidente Novo la spinse a sposare Virgilio, (un matrimonio purtroppo durata meno di un anno).

Da Antonio Ballarin che a Superga perse padre e zio, ai figli di Bonaiuti, dirigente del Grande Torino che organizzava le trasferte della squadra, e il l figlio di Pierluigi Meroni, il pilota dell’aereo.

Quindi le pillole di leggenda di Franco Ossola che illustrerà come il presidente Ferruccio Novo edifico’ quella squadra leggendaria e poi tento’ di ricostruirla dopo la tragedia.

Ma Ossola ci racconterà anche degli allenatori e direttore tecnico del Grande Torino Bill Lievesley ed Ernesto Egri e di come schieravano la squadra dal punto di vista tattico.

E non mancheranno immagini e parola sull’Ital-Toro perchè all’epoca quasi tutta la nazionale era ovviamente composta dai giocatori del Grande Torino.