Grandi eventi, quelli veri però

Il turismo dei musei non è certo low cost in senso letterale, ma neppure è di nicchia. Lo dimostrano le cifre da capogiro che il Museo Egizio riversa sull’intera città, tra pernottamenti, pranzi, scoperte di altre attrattive. Il turista che viene da lontano ha sicuramente messo in conto di spendere anche qualcosa in più per concedersi un piacere ulteriore a quello della visita. Per questo è giusto ricordare, come fa Evelina Christillin, che «un museo non è un’isola», che attorno c’è una città.

E a un’attrattiva di autentico livello internazionale (sul serio, non solo per denominazione forzata) occorre affiancare un sistema che direi quasi integrato: ricettività, enogastronomia, trasporti, percorsi, accoglienza. E poiché i dialoghi sui massimi sistemi di solito spaventano, ben vengano le cifre da capogiro che l’Egizio rivela: così che si possa toccare con mano il suo successo e l’importanza capitale che riveste per Torino.

A questo punto credo che si possa affermare chiaramente: i grandi eventi pagano. Purché, lo ribadisco, siano «grandi» sul serio, non solo nei progetti, nelle intenzioni, in qualche pubblicità ingannevole. Per avere un ritorno economico bisogna aggiungere servizi, sommare piacere a piacere. E idea a idea. Ricordando poi che i grandi eventi si conquistano con la credibilità, con un pizzico di coraggio in più e tanti piagnistei in meno.