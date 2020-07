Grandi manovre a destra. Cirio incontra Berlusconi. E Fdi lo sta corteggiando

Il passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia di Alberto Cirio, che su entrambi i fronti tutti sono pronti a negare (anche sotto giuramento) ha solo un precedente. E risale alla notte dei tempi. Quando la candidatura a governatore del Piemonte era ancora in forse e il cambio di bandiera sembrava più di un’ipotesi, con la possibilità che il partito di Giorgia Meloni gli offrisse in alternativa un posto in lista alle Europee. Lo stesso scenario di cui oggi si vocifera con insistenza non solo a Palazzo Lascaris, ma viene smentito sia dal diretto interessato, sia dal “gotha” di Forza Italia in Piemonte. «Il presidente è concentrato sugli obiettivi del mandato, sta lavorando per il bene del Piemonte: l’ipotesi di un addio a Forza Italia è smentita già dal fatto che, nei prossimi giorni, avrà un incontro con Silvio Berlusconi per discutere di come rafforzare ancora di più il peso politico del partito all’interno della coalizione di centrodestra» spiegano il capogruppo in Regione, Paolo Ruzzola e il coordinatore cittadino, Marco Fontana. «Alberto è un uomo di Forza Italia e posso garantire che è fantapolitica quella che lo vorrebbe in avvicinamento a Fratelli d’Italia» rimarca anche Paolo Zangrillo, coordinatore del partito in Piemonte.

