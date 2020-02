I grandi nomi del jazz in Piemonte

Concerti in tutte le province del Piemonte, dal 5 marzo al 19 aprile, grandi nomi, da Rava a Gary Smulyan, da Peppe Servillo a Ralph Lalama, e realtà territoriali: così sarà la seconda edizione del Torino Jazz Festival Piemonte. La manifestazione frutto della sinergia tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Città di Torino con il suo Torino Jazz Festival (la kermesse torinese si terrà dal 25 aprile al 2 maggio). Un’operazione da poco meno di 130 mila euro che, sotto la direzione artistica di Diego Borotti, Giorgio Li Calzi e Fulvio Albano, attraverserà la nostra Regione in musica con diciassette appuntamenti, o per dirla con gli organizzatori «sedici più uno, perché siamo scaramantici» – di cui tre ad ingresso libero ( compreso quello di Torino del 29 marzo all’Auditorium New Building Bertola).

Si parte da Chivasso, dal Teatrino Civico, dove il 5 marzo si esibirà il Sandra Booker Quintet. Gli attesissimi Smulyan e Lalama saranno all’Auditorium Fassino di Avigliana il 10 marzo, mentre ad Asti il 15 marzo si riunirà un gruppo di “quattro splendidi ottantenni”, come li definisce Li Calzi, a dimostrazione che «il jazz ha il potere di mantenere giovani».

Si tratta di Pupi Avati, che aveva iniziato la sua carriera artistica come clarinettista, Enrico Rava, Gianni Coscia, e Dino Piana. Enrico Rava si esibirà anche a Ivrea il 28 marzo insieme con il sax statunitense Joe Lovano. Ci sarà anche un cognome famoso, Eastwood, il nome è Kyle ed è il figlio di Clint. Sarà a Cuneo il 15 aprile e renderà omaggio al cinema rivisitando le colonne sonore di film classici.

Gegè Telesforo con il suo gruppo si esibirà a Moncalieri il 27 marzo; Peppe Servillo e Furio di Castri ad Alba il 26 marzo. Eccellenze piemontesi quelle a Novi Ligure il 4 aprile con Fabrizio Bosso e la Banda Osiris. Torino ospiterà Camille Bertault.

Per il jazz del territorio regionale i nomi sono quelli del Luigi Bonafede Poker Quartet, del Ruben Bellavia Trio e di Aldo Mella Trio Animalunga. E ancora gli Irreversible Entanglements, il trio Alderighi-Trick-Wrobel e il quartetto Francois Bourassa, Riccardo Forte, Diego Borotti.

«Avvieremo partnership, dopo la Scozia quest’anno ospiteremo delegazioni di artisti dal Quebec» annuncia Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo -. Sono partnership importanti perché da questi scambi impariamo tutti qualcosa. Noi abbiamo insegnato agli scozzesi come formare reti per avere un dialogo più efficace con le istituzioni; loro ci hanno insegnato la sostenibilità economica, dato che i loro concerti si finanziano per il 75 percento con lo sbigliettamento». Considerando che le previsioni degli incassi per questa edizione si aggirano intorno ai 25 mila euro (a fronte di un budget di circa 130 mila euro), se ne deduce che c’è ancora qualcosa da imparare.