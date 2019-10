Grapes in town a Torino con Gerry Scotti in versione enologo: “Vi presento i miei vini” [FOTO E VIDEO]

Tempo di Grapes in town a Torino con un ospite d’eccezione: Gerry Scotti per la prima volta nei panni dell’enologo: il re del quiz presente città della Mole in occasione dell’edizione 2019 della “vendemmia in città“, lancia la sua linea di vini. E lo fa in Piemonte, terra di calici doc per eccellenza, ospite al ristorante Gramsci. CronacaQui lo ha incontrato e intervistato, in esclusiva, per i suoi lettori.