Gratta e perdi

Ad ogni grossa vincita al Lotto o al Superenalotto seguono regolarmente articoli di censura e accuse di “immoralità”. Ma immorale non è la vincita, figlia del caso. Lo è il gioco d’azzardo in sé, specialmente se gestito dallo Stato. Lo so che il Lotto governativo è di origine antica (nasce dalle “borse di ventura” della Milano del ‘400) e che le lotterie statali sono presenti in tutte le nazioni, ma resta un mistero come mai in un’epoca che ha riconosciuto la ludopatia come una malattia (ci sono centri appositi, sovvenzionati, che la curano) lo Stato vieti il gioco privato e incoraggi quello pubblico. Anzi: non è un mistero. Il gioco privato è difficile da tassare, e comunque non rende quanto la “gestione del banco” da parte dell’Erario. Purtroppo dietro ogni grande vincita al Lotto ci sono legioni di ludopatici che si rovinano indebitandosi, bruciando stipendi, case, averi per inseguire i numeri ritardatari. Lo Stato lo sa, ma si gira dall’altra parte. L’affare è così ghiotto che i tabaccai sono tappezzati dei più fantasiosi gratta e vinci, e persino i supermercati e gli autogrill li propongono alla cassa come resto. Quel tizio di Lodi ha vinto 209 milioni (dei quali 25 vanno al Fisco), ma la cifra, per quanto vertiginosa sia nell’immaginario di chi s’arrabatta a campare con un migliaio di Euro al mese, è irrisoria per i veri paperoni, che sono ricchi a miliardi, non a milioni. Stando alle rivelazioni di Margherita Agnelli nella controversia sull’eredità di Gianni, quella cifra non è che il 5% di quanto evaso nella vita dal padre. Un’evasione di 4 miliardi, cui vanno aggiunti tutti i soldi statali dati alla Fiat per non farla fallire. Quello sì che fu immorale.

