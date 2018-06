Grattacielo della Regione, Chiamparino: “Apertura prevista a fine marzo 2019”

“L’obiettivo è di avere il palazzo agibile entro la fine della legislatura e, se possibile, anche qualche mese prima per avviare i trasferimenti”. Lo ha detto il governatore della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, durante la visita al cantiere del Palazzo Unico della Regione nel quartiere Lingotto. “Ci sono stati ritardi indipendenti dalla nostra volontà, ora i lavori sono ricominciati – ha aggiunto il presidente della giunta – azzardiamo come data conclusiva della loro fine marzo 2019“.

QUALUNQUE PRESIDENTE SARA’ CONTENTO

“Da qui c’è una vista bellissima, si vede tutto il Piemonte: chiunque sarà presidente sarà contento…” ha poi proseguito Chiamparino liquidando, con questa battuta le domande sulle sue intenzioni per le elezioni regionali del prossimo anno. “Qui ci sarà l’ufficio del presidente, o l’ufficio del futuro presidente”, ha ribadito il governatore concedendosi un gioco di parole illustrando il 41esimo piano del grattacielo in fase di ultimazione.

RESCHIGNA: “RISOLVERE PROBLEMA PAVIMENTI”

Sono la relazione tecnica di Cnr sulle vetrate danneggiate e le piastrelle, lesionate per circa il 60% del totale, i principali problemi da affrontare per ultimare la realizzazione del grattacielo della Regione Piemonte. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna, nel corso del sopralluogo al cantiere con il presidente Chiamparino. “Ci auguriamo che la questione relativa al rivestimento dei pavimenti – ha detto – si risolva nei prossimi giorni, per ridare impulso all’attività dei lavori. Le preoccupazioni sono due ma hanno binari diversi: la conclusione del cantiere e la tutela patrimoniale degli interessi della Regione”.

CI SARA’ UNA PERIZIA SUPPLETIVA

Reschigna ha anche spiegato che dal 18 giugno “verrà smontato il montacarichi e chiuso il palazzo” e che “la scorsa settimana è stata affidata la gara per gli arredi. Inoltre – ha aggiunto – ci sarà una perizia suppletiva di variante al progetto relativa ad alcune questioni, come la gestione degli accessi e della vigilanza all’ingresso o il collegamento con il bar, e alcune partizioni tra gli uffici”. I tecnici hanno spiegato che l’assestamento fisiologico del palazzo è stato di 23 mm.