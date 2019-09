Il grattacielo ospita la nuova “Totalità”: «Non è pericolosa»

Fino a due anni fa risiedeva in piazza Benefica a Torino, posizionata al centro della fontana con vasca circolare dei giardini Luigi Martini. Era lì da quasi 20 anni, dal 1999, quando il suo autore, l’artista greco Kostas Varotsos, l’aveva regalata alla Città di Torino. Lì la scultura di metallo e vetro svettava, inclinata in avanti, con i suoi 9 metri di altezza. L’opera è poi stata rimossa.

«Necessitava di interventi di restauro – spiega il responsabile del Centro di Restauro della Venaria Reale -; aveva problemi alla guaina, l’acciaio era arrugginito e i piccioni avevano contribuito a danneggiarla». Il restauro, cui è stata sottoposta grazie al protocollo sottoscritto tra Città di Torino, Fondazione Centro conservazione e Restauro La Venaria Reale e Intesa Sanpaolo, è ormai completato e “La Totalità”, così si chiama la scultura, tornerà a vivere in una nuova location, all’interno del giardino Nicola Grosa, accanto al grattacielo Intesa Sanpaolo, lontano dai piccioni dell’area mercatale.

«Mercoledì inizieranno i lavori per la ricollocazione – annuncia Michele Coppola, executive director di arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo – . Verrà prima posizionata la struttura metallica e poi, sotto le direttive del maestro, le lastre di vetro sovrapposte. Speriamo di inaugurarla per il mese di novembre, nel mese del contemporaneo». O al massimo entro fine anno, quando il grattacielo Intesa Sanpaolo, annuncia Coppola, «ospiterà il dipinto “La Madonna di Alzano” di Bellini proveniente dall’Accademia Carrara di Bergamo».

La Totalità tornerà a vivere con un’anima “più grintosa”. «L’avevo progettata 20 anni fa – dice Varotsos – , in un momento di grave crisi per Torino, era il momento della deindustrializzazione e la città stava ancora cercando una sua identità. Ora che l’ha trovata voglio recuperare quei vent’anni di vita, sarà un’opera nuova, più contemporanea». Ad ispirarlo originariamente era stata un’antica scultura greca, una Kore del Museo Archeologico di Ellessina, una figura di fanciulla che corre con la faccia rivolta all’indietro. Così l’artista aveva creato questa onda di vetro sbilanciata in avanti. Per qualcuno troppo in avanti, tanto da risultare pericolosa. «La cosa che mi ha infastidito di più – spiega Varotsos – sono state le accuse di pericolosità. Dicevano che l’opera stava per cadere. Cosa che, come si è visto, non era vera».