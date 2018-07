Gravato di debiti per tasse mai pagate, finge la vendita della mega villa per sfuggire al fisco

Per evitare il sequestro della sua lussuosa villa nel Monferrato astigiano, un commercialista torinese, gravato da un debito milionario nei confronti dell’erario per tasse mai pagate, ha creato una società ad hoc e l’ha intestata alla madre e al suo socio in affari, “promosso” amministratore, per la finta vendita dell’immobile.

TRUFFA SCOPERTA DALLA FINANZA

E’ la truffa scoperta dalla guardia di Finanza di Torino al termine delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Il cinquantenne commercialista, la madre e il socio sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

LE MALEFATTE DEL COMMERCIALISTA

Il protagonista è un commercialista già noto agli inquirenti per numerose altre vicende, come quando si trattenne per sé i compensi di alcuni clienti millantando di poter ricucire facilmente le posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate.

GIA’ DENUNCIATO DAI FINANZIERI

Un’altra volta, intuendo che un cliente voleva cambiare professionista, si era rifiutato di restituirgli l’intera contabilità: ci volle l’intervento dei “baschi verdi” per sistemare la questione, il commercialista fu denunciato per appropriazione indebita e millantato.