Grave incidente a Nichelino, amputata gamba a centauro

L'operazione ha avuto luogo al Cto in cui il motociclista, un 35enne di Pecetto, è giunto in condizioni critiche

Grave incidente nella serata di sabato a Nichelino. Una moto e due autovetture sono venute a contatto e le conseguenze peggiori sono toccate al conducente della motocicletta, una Honda Cbr, che ha subito l’amputazione di una gamba all’ospedale Cto di Torino.

Si tratta di un 35enne di nazionalità italiana residente a Pecetto, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Meno serie, invece, quelle dei conducenti delle due autovetture, una Ford C-Max e una Fiat Panda, alla cui guida c’era un’anziana.

L’incidente ha avuto luogo in via Cuneo. Stando alle prime ricostruzioni, la Ford procedeva verso il centro, mentre la Honda e la Fiat in direzione Moncalieri. Il conducente della Ford era in evidente stato di ubriachezza ed è stato salvato dal linciaggio della folla dai carabinieri, subito accorsi sul posto.

L’uomo, un 39enne di Torino, aveva anche tentato di dileguarsi a piedi. Nella sua autovettura sono stati trovati anche alcuni spinelli. Non contento, in ospedale ha provato ad aggredire medici e militari, finendo denunciato per lesioni stradali gravissime, guida in stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale