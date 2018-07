Grave incidente in tangenziale, muore 75enne: ferite altre quattro persone

Coinvolte una vettura e un furgone all'altezza dell'uscita di Debouché: in ospedale anche bimba di dieci anni

Un uomo di 75 anni residente a Carignano è morto per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Torino, nel territorio del comune di Nichelino. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e un furgone, si è verificato nei pressi dell’uscita di Debouché, in direzione di Savona, e ha provocato il ferimento di altre quattro persone, tra cui una bimba di dieci anni.

La vittima, Salvatore Squillaci, era alla guida di una Ford Fiesta su cui viaggiavano la bimba e due donne rispettivamente di 21 e 35 anni, di origini albanesi. Proprio nei pressi dell’uscita l’autovettura è stata travolta da un furgone della Renault, guidato da un cittadino francese di 51 anni rimasto a sua volta ferito.

Squillaci è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Le altre persone che viaggiavano sulla Ford sono state estratte faticosamente dalle lamiere dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Anche il conducente del furgone, risultato poi negativo all’alcoltest, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Moncalieri. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità dell’accaduto.