Grave incidente per Lapo Elkann in Israele: “Ringrazio Dio e i medici”

L'imprenditore, nipote di Gianni Agnelli, ricoverato in codice rosso e privo di sensi in un ospedale di Tel Aviv: ora è in una clinica svizzera

Grave incidente d’auto per Lapo Elkann in Israele. Una decina di giorni fa il popolare imprenditore, nipote di Gianni Agnelli, ha riportato diverse fratture in seguito a un sinistro.

Come riportato da Dagospia e da altre testate di informazione, al momento Lapo Elkann è ricoverato in una clinica svizzera nella quale sta effettuando la riabilitazione dopo essere stato ricoverato in codice rosso, e privo di sensi, in un ospedale di Tel Aviv, l’Assuta Hospital

“Ringrazio Dio, i medici israeliani e quelli europei”, ha fatto sapere Elkann confidando l’intenzione di dedicarsi anima e corpo, scampato il pericolo, alla sua onlus benefica. Da chiarire le dinamiche dell’incidente, nel quale non sembrano essere state coinvolte altre persone.