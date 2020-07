Grazie a lei, maestro

A 91 anni può capitare di morire. Per carità, Ennio Morricone era ancora lucido e attivo, chissà quanti anni avrebbe potuto ancora vivere se non fosse caduto. Ieri – per dire – a Parigi Olivia de Havilland ha festeggiato lucidissima i suoi 104 anni. Ma lui è caduto, s’è rotto il femore e non ha retto le conseguenze dell’operazione. A volte non è neanche che ci si rompa il femore cadendo, ma si cade perché il femore si spezza. L’attacco al bacino di quell’osso è fragile come un grissino, da vecchi. Vanta fé atenssion. Comunque sia capitato, è un lutto grave. Morricone era un bravissimo compositore di musica “alta”, non solo di colonne sonore di film famosi.

Ha voluto un funerale strettamente privato, lasciando a un avvocato, prima ancora di essersi rotto il femore, un messaggio da dare ai giornali in cui annuncia la sua morte. “Io, Ennio Morricone, sono morto”. Chi parla di se stesso morto è come se parlasse dall’al di là. Morricone parla da immortale senza volerlo, anticipandosi quell’immortalità che gli verrà dalla sua musica. “C’è solo una ragione – prosegue – che mi spinge a salutare tutti così e a volere un funerale in forma privata: non voglio disturbare”. Segue una serie di ringraziamenti a parenti, amici e persone care, il più affettuoso dei quali alla moglie Maria. Una di quelle tiritere di “grazie” che gli scrittori (specie i dilettanti o gli esordienti) mettono all’inizio o alla fine dei loro libri. Glie la perdoniamo, anche se non era un dilettante, lui, ma un professionista sommo vissuto sempre in punta di piedi. Era impossibile che disturbasse vivendo, figurati morendo.

