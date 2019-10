Grazie all’oro di Basile arriva il Palazzetto

La nuova casa dello sport di Settimo Torinese ha preso ufficialmente vita, ieri, alle 14,30, con la posa della prima pietra. Il Palazzetto dello Sport, che verrà realizzato in 13 mesi, sarà una nuova area polivalente pronta ad accogliere eventi di caratura nazionale ed internazionale. Un primo passo così descritto dalla sindaca Elena Piastra: «L’avvio dei lavori è una giornata importante per il nostro territorio perché prende finalmente corpo quella che sarà la nuova casa per le associazioni sportive e gli atleti, ma sarà anche il luogo dove finalmente potremo ospitare i grandi eventi, non solo sportivi, di livello nazionale e internazionale».

L’idea del progetto, che avrà un costo di 6,2 milioni di euro di cui 5,6 mln come contributo da parte del Governo, è nata in seguito alla straordinaria vittoria del judoka Fabio Basile alle Olimpiadi di Rio per mettere a disposizione un nuovo spazio (anche) all’Akiyama di Settimo Torinese, la più forte società di judo italiana. Il nuovo Palazzetto accoglierà al suo interno spazi polivalenti dedicati a sport, eventi e uffici, e due palestre. Circa 1.200 i posti a sedere. L’impianto si trova lungo l’asse di via Santa Cristina, in prossimità dei Parchi Pertini e De Gasperi, in un’area di facile accesso anche grazie ai potenziamenti recenti e futuri della viabilità.