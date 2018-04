Grazie, prego, scusi, scriverò

Dall’ennesima lettera di Sant’Adriano ai giornali: “Fratelli, dite a Renzi di prendere la bici e andare da Di Maio per fare un governo e insieme salvare l’Italia”. A Celentano piacciono le lettere aperte. In passato ne ha indirizzate tante, a Lucio Battisti, Michael Jackson, Sgarbi, Napolitano, Mattarella, Grillo, al direttore di Rai 1, persino al Papa.

Trova sempre un quotidiano che gliele pubblica. Stavolta quella a Renzi gliel’ha pubblicata il Fatto Quotidiano. E non chiedetevi perché uno che di mestiere fa il cantante si senta “maître à penser”. Gliel’han lasciato fare in prima serata su Rai 1, quando il suo antiberlusconismo faceva comodo, e adesso chi lo tiene più?

Dopo essere stato democristiano e comunista, oggi simpatizza per il M5S, ed è comprensibile che uno come lui, che non ha dimestichezza con la lingua italiana (è famoso per i suoi silenzi, e quando parla si capisce perché), si senta a suo agio col sintassicida Di Maio.

Dopotutto, se lui è un cantante ottantenne che si crede un opinionista, Grillo è un comico settantenne che si crede un politico. Due pivelli, davanti a un Napolitano che briga e tesse ancora a 93 anni: l’Italia non è un paese per giovani. Il mistero non è che Celentano “detti la linea”, ma che la gente lo ascolti.

D’altra parte, se ci è toccato digerire una ministra della pubblica istruzione senza laurea, possiamo accettare un opinionista senza neanche la licenza media, ma così coraggioso da polemizzare, nonostante questo handicap culturale, col filosofo-giornalista-scrittore Buttafuoco, definendolo «Buttacazzate che farebbe bene ad informarsi prima di scrivere qualunque cosa». La gente, davanti alla faccia tosta, si entusiasma.

[email protected]