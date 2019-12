Greta Thunberg annuncia: “Venerdì 13 ci vediamo a Torino”

Annuncio a sorpresa di Greta Thunberg sui social. La giovanissima attivista svedese ha dato appuntamento alle 15 di venerdì 13 dicembre a Torino in piazza Castello per il tradizionale sciopero del clima del movimento FridaysForFuture.

“Ci vediamo in piazza Castello, non vedo l’ora di unirmi allo sciopero per il clima a Torino, in Italia, sulla via del ritorno a casa” è il testo del Tweet della 16enne, attualmente a Madrid per la Conferenza Onu Cop25 sui cambiamenti climatici.

Proprio oggi Greta Thunberg è stata proclamata “Persona dell’anno” per il 2019 dal prestigioso magazine statunitense Time, che le ha dedicato la copertina del numero di dicembre.