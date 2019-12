Greta va alla Sindone: «Torino è stupenda». E la candida al forum

La città potrebbe ospitare il “Fridays For Future” 2020: «Ora torno a casa per Natale per un po’ di vacanza»

Le aspettative erano diverse. Ma cinquemila persone in piazza sono troppo poche e Greta, dopo il suo intervento in piazza, è salita sulla Tesla noleggiata a Madrid ed è partita per Milano.

Era giunta in città a metà mattinata, dopo aver sostato in Francia per la notte. A Torino, prima dell’incontro con i suoi fan in piazza Castello, voleva visitare Palazzo Reale, la Mole Antonelliana e il Museo Egizio. Un programma mantenuto solo in parte.

Prima ha sostato per qualche minuto nella cappella del Guarini, in Duomo, dove è custodita la Sindone e all’uscita Greta Thunberg, incontrando un gruppo di giovani del “Fridays For Future”, ha detto: «Torino è una città stupenda, sono molto felice di essere qui, anche se non ho molto tempo per visitarla».

