Il grido d’allarme dei camici bianchi

La ricetta per i medici è una sola: chiusura totale, blocco delle attività, la casa come unico rifugio. Insomma lockdown. E da subito. Perché “la situazione in Piemonte è insostenibile”. Lo scrive, senza mezzi termini, l’Anaao Assomed, il sindacato dei dirigenti medici ospedalieri, indirizzando una lettera di fuoco al presidente Cirio e al ministro Speranza, in cui si specifica che le azioni messe in campo in queste settimane sono state blande e insufficienti. E che la seconda ondata della pandemia si sta rivelando peggiore della prima.

Torino e il Piemonte da ieri sono entrati nello “scenario 4”, ossia in quella fascia di emergenza grave che abbraccia anche Lombardia, Calabria, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano. Cosa significa “scenario 4”? Che sono a rischio di tenuta i servizi sanitari nel breve periodo. E si capisce ancor meglio osservando ciò che sta accadendo attorno a noi con gli ospedali da campo messi su dai nostri alpini ma che, nonostante i nuovi 170 posti letto, si scontrano con un ostacolo terribile: la mancanza di medici del pronto soccorso, di pneumologi, di infermieri.

Professionalità per le quali si stanno elemosinando aiuti chiamando in campo medici pensionati e professionisti stranieri dai paesi dell’est e da Cuba. Uno scenario fosco in cui i segnali di pericolo arrivano in continuazione: ieri mattina alle 11 erano già oltre mille i pazienti nei pronto soccorso, con le conseguenze che si possono immaginare mentre si palesano le inefficienze della nostra sanità e la mancanza di interventi concreti nei mesi estivi.

Si poteva fare e non si è fatto, si doveva investire e non c’è stato forse il coraggio. Certo è che la realtà ora appare assai complessa specie se il progredire della pandemia dovesse rispettare il trend degli ultimi 7/10 giorni. Il prevedibile rischio – spiegano i medici – è il collasso del sistema sanitario regionale, che metterebbe a repentaglio la tutela della salute di tutti i cittadini piemontesi. Parole che spaventano. Un po’ come combattere in trincea con i manici di scopa.

