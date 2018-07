Grillo su Marchionne: “La finanza e i media lo hanno già ucciso”

Beppe Grillo parla di Sergio Marchionne, ricoverato “in condizioni irreversibili” a Zurigo, sul suo blog. Lo fa attaccando duramente il mondo dello finanza e i media, accusati di “averlo già ucciso”.

“Dove è finito Sergio Marchionne? Non ci stiamo chiedendo in quale ospedale sia ricoverato; neppure quale patologia lo abbia colpito così severamente. Piuttosto dove è finita la persona, il suo essere umano?

Stanno comparendo, sui media, titoli come “Addio Marchionne” e così via: una persona che lo ama non potrebbe affidarsi ai media per avere sue notizie. La finanza internazionale lo ha già ucciso, e con lei i media – scrive Grillo -. E’ una morte azionaria, veloce, che come un enorme coniglio codardo che sente ruggire un leone, anche se fosse semplicemente mosso un topo a cento chilometri di distanza. E’ un coniglio feroce, che di una persona ricoverata in ospedale parla come di un morto, perché vede solo “nulla da dire” oppure “morto”. Il gigantesco coniglio sa soltanto provare paura ed arraffare, ed è a questo coniglione finanziario che vogliamo affidare, sempre più convintamente, le nostre decisioni più importanti, le nostre vite?”.