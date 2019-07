Grisaglie e barricate

È difficile immaginare una scappatoia di fronte a ciò che è ineluttabile. E il premier Giuseppe Conte lo deve saper bene, ora che il conto alla rovescia è quasi scaduto: entro questo venerdì, 26 luglio, l’Italia del “governo del cambiamento” pentastellato dovrà prendere atto che la Tav non può essere fermata. E dovranno capirlo anche i grillini che siedono in Regione e quelli che, soprattutto, rappresentano la maggioranza che permette a Chiara Appendino di guidare Torino. Il calice più amaro, il dogma fondante di un pensiero politico che ora non solo viene messo in discussione, ma viene addirittura azzerato. Inevitabile che qualcosa accadrà. E non necessariamente la caduta di un sindaco già traballante per altri motivi: a bene vedere, infatti, Appendino non ha mai avuto tentennamenti nel suo essere No Tav. Piuttosto il sì governativo alla Torino-Lione accelererà quel processo che è nel Dna di qualunque forza politica nata da basso, dalla piazza, da pulsioni e richieste sì eterogenee, ma che hanno trovato nella protesta il proprio collante. È la naturale evoluzione del Movimento che si trasforma in partito, processo per altro annunciato anche dal vicepremier Luigi Di Maio. Barricate e grisaglie ministeriali che, infine, dividono le proprie strade. In questo senso, Torino potrebbe nuovamente essere una città laboratorio, nella scissione tra la “vecchia guardia” e il nuovo corso lealista. Due forze che potrebbero anche continuare a lavorare insieme per sostenere Chiara Appendino. Ma che prima o poi dovranno fare i conti tra di loro. Non per forza da alleati.