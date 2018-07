Grissiotti chiude dopo 100 anni: «Non ho eredi e devo abdicare»

Ha definitivamente tirato giù le serrande lo storico negozio di cordami e articoli da imballaggio “Eugenio Grissiotti” che a ottobre di quest’anno avrebbe festeggiato i 100 anni di attività. Lo scorso venerdì, all’interno dei locali di via Ormea 29, angolo via Lombroso, c’erano ancora i proprietari Elda Grissiotti, 78 anni, e il marito Giuseppe Lattuate, 79, intenti a portar via le ultime cose, i ricordi di una vita spesa in quell’angolo di San Salvario che ha accolto clienti di ogni tipo. Dalle casalinghe che compravano fili per stendere, agli scalatori in cerca di cavi per scalare le vette; dalle signore che volevano sostituire la tracolla della borsetta, alle aziende che ordinavano intere bobine di fili, per gli skilift degli impianti sciistici, fino alle fettucce delle lampade a olio utilizzate da Gtt per segnalare i cantieri di notte. Cavi e corde di ogni tipo, dimensione e materiale, scelti anche da funamboli, pittori, prestigiatori, ma anche dai teatri, come il Regio, che necessitano di funi per le scenografie. Un cammino durato ben 100 anni, iniziato dal nonno Pinot, materassaio di professione, che dopo la Grande Guerra, nel 1918 decise di aprire un piccolo negozio di trapunte. L’attività è stata poi ripresa dal figlio Eugenio nel 1942, anche lui di ritorno della guerra, che decise invece di avviare una rivendita di corde e tele, in accordo coi cugini che le producevano. Poi il negozio è passato gradualmente nelle mani della figlia Elda e di suo marito Beppe che negli anni hanno visto il quartiere cambiare, «dalle prime immigrazioni dal meridione fino a quelle africane» ricordano i due coniugi che hanno deciso di chiudere i battenti. Il motivo? «Abbiamo raggiunto i limiti di età» spiega Giuseppe, con un po’ di rammarico, per non aver potuto passare il testimone a qualcun altro. L’unica figlia, infatti, ha intrapreso una carriera nella ricerca medica. «E così se ne va anche l’ultima attività storica rimasta in questa zona di San Salvario» precisa il 79enne che ha lavorato per 40 anni a fianco del suocero. «Solo così – conclude Beppe mentre abbassa la saracinesca per l’ultima volta – ho potuto imparare questo mestiere che non si può certo improvvisare».