Grossi ratti banchettano tra i rifiuti: «Arrivano dalle cantine dei palazzi»

I topi e la spazzatura tengono in ostaggio i cittadini di borgo Aurora. Rifiuti e ratti da settimane hanno scatenato la rabbia e le proteste della gente, impossibilitata anche a buttare la propria spazzatura negli appositi bidoni. Il perché è semplice: si rischia di vedersi camminare un topo sulla mano, appena si apre il cassonetto. In particolare tra via Carmagnola e corso Giulio Cesare, dove qualcuno si è persino imbattuto in una o più carcasse.

Decine di ratti infatti “si riforniscono” dai contenitori dell’organico o dell’indifferenziato. Appena qualcuno apre un bidone o lo sposta, si vedono cinque-sei topi alla volta scappare o uscire dagli stessi cassonetti, infilandosi nei tanti buchi che nel tempo hanno creato nel terreno per arrivare alle loro tane. I ratti arrivano soprattutto dalle cantine, come si vede in un video amatoriale diffuso in rete nelle scorse ore. Il topolino mette il muso fuori e poi schizza sul marciapiede a tutta velocità.

