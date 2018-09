Grosso ramo cade nel giardino. «I nostri figli possono morire»

Si è staccato da uno degli alberi, rischiando di finire in testa a due bambine. Panico, lunedì sera, nei giardinetti di corso Vercelli, a due passi dal Villaggio Snia dove sorgono le case popolari. Un grosso ramo, all’improvviso, è precipitato al suolo tra la bocciofila e l’area giochi. In quel momento molti bambini stavano passeggiando per la piccola area verde e solo per caso non si è verificata una tragedia. «Ci siamo spaventati tantissimo – racconta Monica, una residente del quartiere Rebaudengo – perchè è un miracolo che nessuno sia stato colpito. Sia un adulto che un bambino». Molti hanno sentito un gran tonfo. Poi qualcuno si è girato e ha visto il ramo a terra, vicino al circolo. Non un rametto, «ma un tronco bello grosso, se cade in testa a un bambino di quattro o cinque anni lo manda al pronto soccorso». Sul posto non è intervenuto nessuno, i residenti hanno semplicemente provveduto a segnalare il caso al centro civico. «Bisogna fare la manutenzione delle aree verdi – continua Monica – altrimenti prima o poi si verificherà una tragedia». L’area giochi della discordia, realizzata nel 2010, è finita più volte nel mirino dei vandali e dei bulletti. A due passi dai palazzoni popolari costruiti nel 1925 dall’ingegnere Vittorio Tornielli, e vicino al parcheggio Stura, c’è un piccolo paradiso di verde che negli anni è finito vittima dell’abbandono e del degrado. Il mini-parco dei divertimenti per i più piccoli è finito prima nel mirino degli zingari e poi in quello delle baby gang. E ora la palla passa all’ammini – strazione. Dopo il cedimento di un albero in piazza Toti, con ferimento di un 13enne, gli alberi continuano a essere monitorati con l’obiettivo di evitare nuovi crolli. Più di 2mila potature, 3800 controlli di stabilità e 95 tagli effettuati è il bilancio degli interventi effettuati in queste ultime settimane. Alcune delle verifiche sono state fatte in situazioni di emergenza causa maltempo, ma la maggior parte erano in programma. «Quando i servizi sono decentrati – replica la presidente della Sei, Carlotta Salerno – i problemi si risolvono. Forse sarebbe il caso di lavorare in sinergia con la Città, anche per risolvere questo problema».