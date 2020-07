Grugliasco, arrestati quattro egiziani per il raid punitivo al CAAT: volevano il monopolio

Hanno aggredito i dipendenti di una ditta concorrente, con mazze da baseball dalla punta chiodata e una spranga di ferro, per avere il monopolio del servizio di facchinaggio al CAAT di Grugliasco. Emessa, questa mattina, un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro egiziani, tra i 24 e i 50 anni, accusati di tentata estorsione in concorso, rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e illecita concorrenza con violenza o minaccia per i fatti risalenti al 20 agosto 2019. Identificati anche i mandanti e gli esecutori del raid punitivo.

Dalle indagini sono state documentate anche altre intimidazioni, pedinamenti, minacce e il furto delle chiavi di un furgone ai danni delle vittime da parte, avvenute dal mese di settembre 2019 al mese di giugno 2020.