Grugliasco, in casa 800 grammi di stupefacenti: arrestato [FOTO e VIDEO]

L'uomo è stato ritrovato in possesso di contanti e di sette buste in plastica e otto involucri contenenti marijuana e hashish

Un 38enne italiano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Rivoli lo scorso venerdì, a Grugliasco, per detenzione di sostanze stupefacenti e di denaro contante provento dell’attività di spaccio.

IN CASA MARIJUANA E HASHISH

E’ accaduto nel pomeriggio: l’uomo è stato fermato appena uscito da lavoro, visto che era già stato segnalato ai poliziotti. In casa i militari hanno quindi rinvenuto sette buste in plastica sottovuoto contenenti marijuana, otto involucri della stessa sostanza stupefacente ed uno contenente hashish.

IN TASCA ANCHE 1500 EURO IN CONTANTI

Complessivamente sono stati sequestrati quasi 800 grammi di stupefacenti: 767 grammi di marijuana e 9 di hashish. L’uomo è stato trovato in possesso anche di 1500 euro in banconote di diverso taglio che deteneva nelle tasche dei pantaloni.